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09:21, 2 октября 2023Интернет и СМИ

Порноактриса раскрыла обратную сторону работы в индустрии

Кадр: видео That's OFfensive Podcast / YouTube

Американская порноактриса и модель OnlyFans Эмма Магнолия заявила, что в индустрии есть шанс заразиться болезнью, передающейся половым путем, несмотря на принимаемые меры. Обратную сторону съемок в видео для взрослых она раскрыла в подкасте That's OFfensive. Ролик доступен на YouTube.

Магнолия призналась, что дважды болела гонореей. «Хотя в порноиндустрии мы каждый раз сдаем анализы, это все равно нечто вроде игры в рулетку», — сказала гостья подкаста.

Она связала такое положение дел с тем, что у заболеваний, передающихся половым путем, есть инкубационный период. «Результат твоего анализа может быть отрицательным, но при этом возможно, что у тебя сейчас инкубационный период», — пояснила Магнолия.

Ранее порноактриса назвала преимущество работы в индустрии контента для взрослых перед другой деятельностью. Магнолия заявила, что, попав в секс-индустрию, она получила возможность говорить «нет», когда ей что-то не нравится.

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    Олег Давыдов
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