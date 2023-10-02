Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:56, 2 октября 2023Мир

Глава МИД ФРГ назвала желаемые границы Европейского союза

Глава МИД ФРГ Бербок: Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска

Фото: Friedemann Kohler / dpa / Globallookpress.com

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в скором будущем Евросоюз (ЕС) будет простираться от Лиссабона до Луганска. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И он скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», — заявила дипломат.

Заявление главы МИД ФРГ прозвучало в рамках визита в Киев, где проходит неформальный саммит глав МИД стран-членов ЕС. Подобная встреча вне границ объединения проходит впервые в истории.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о начале подготовки реформ политики и институтов для расширения ЕС. Она также добавила, что новое расширение Евросоюза является не только «зовом истории», но и «геополитической необходимостью».

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались об отказе США финансировать Украину

    Украинский дрон сбили на подлете к Крыму

    На экране iPhone нашли невидимый QR-код

    36-летняя россиянка с двумя детьми выиграла международный конкурс красоты

    Выступавший на Первом канале комик рассказал о квартире в Батуми

    Раскрыты подтвержденные цели США на Украине

    Минобороны заявило об ударе по складам средств поражения Украины на аэродроме

    78-летняя Хелен Миррен появилась на подиуме в Париже

    В российском регионе нашли стадо редких животных

    В Казахстане рассказали о ведении черного списка нежелательных к въезду лиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости