Глава МИД ФРГ назвала желаемые границы Европейского союза

Глава МИД ФРГ Бербок: Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в скором будущем Евросоюз (ЕС) будет простираться от Лиссабона до Луганска. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И он скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», — заявила дипломат.

Заявление главы МИД ФРГ прозвучало в рамках визита в Киев, где проходит неформальный саммит глав МИД стран-членов ЕС. Подобная встреча вне границ объединения проходит впервые в истории.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о начале подготовки реформ политики и институтов для расширения ЕС. Она также добавила, что новое расширение Евросоюза является не только «зовом истории», но и «геополитической необходимостью».