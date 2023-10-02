В Евросоюзе захотели сделать бесплатным провоз ручной клади в самолетах

Европарламент принял резолюцию об отмене оплаты провоза ручной клади в самолете

В Евросоюзе захотели сделать провоз ручной клади в самолетах бесплатным. Соответствующую резолюцию единогласно принял комитет Европарламента по петициям, передает Euronews.

Так, резолюция призывает авиакомпании 27 европейских стран полностью отменить оплату провоза ручной клади. Голосование по этому поводу состоится в Европарламенте в октябре.

Уточняется, что соответствующее решение Европейского суда было принято еще в 2014 году. В постановлении говорилось, что ручная кладь «разумного» размера и веса является неотъемлемой частью авиаперевозки. Тем не менее до сих пор этот вопрос не был решен окончательно.

Ранее тайская авиакомпания Bangkok Airways начала взвешивать пассажиров вместе с ручной кладью перед посадкой на самолет. Уточняется, что с 15 сентября по 31 октября Bangkok Airways планирует собрать информацию о среднем весе путешественников.