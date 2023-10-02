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19:56, 2 октября 2023Из жизни

Мужчина четыре года притворялся студентом из страха перед родителями

Фото: Unsplash

Мужчина четыре года изображал студента и обманывал родителей. Об этом рассказал один из пользователей платформы Reddit.

Пользователь под ником Latter-Scabey5936 утверждает, что во время обучения в бизнес-школе West Coast school в 1980-е годы стал свидетелем необычного случая. Он учился на втором курсе, когда к его студенческому братству присоединился первокурсник по имени Уолтер.

Уолтер провалил все экзамены после первого же семестра, и его исключили. Однако парень боялся рассказать о произошедшем родителям и подделал свои оценки в аттестационных листках при помощи таких же листков, которые одолжил у друзей-отличников. Он заменил плохие оценки на «отлично» и «хорошо» и отправил результат родителям. Те поверили ему и прислали деньги на оплату следующего семестра.

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После такого успеха Уолтер решил не останавливаться. На протяжении четырех лет он жил в доме студенческого братства и раз в семестр собирал документы с результатами бывших однокурсников. Из их сданных экзаменов он создавал свой список пройденных курсов и продолжал веселиться на родительские деньги.

Для «выпускного» Уолтер одолжил мантию и шапочку выпускника у приятелей и позвал родных на стадион на общую церемонию нескольких колледжей вместо актового зала своей бизнес-школы. Там он позировал для фото с пустым футляром для диплома и с друзьями, которые подыгрывали ему.

Семья Уолтера так и не раскрыла его обман, и он благополучно вернулся домой как дипломированный специалист. По словам автора, сейчас Уолтер завел семью и детей, нашел хорошую работу и купил дом.

Ранее сообщалось, что в Бразилии студентов исключили из университета после случая групповой мастурбации на трибуне во время волейбольного матча женских команд. Скандал разразился после того, как в сети разошлось видео произошедшего.

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