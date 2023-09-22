Шестерых студентов исключили из университета за мастурбацию на волейболе

Студенты из Аргентины устроили групповую мастурбацию во время женского волейбола

В Бразилии студентов исключили из университета после случая групповой мастурбации на трибуне во время волейбольного матча женских команд. Об этом пишет портал Globo.com

Скандал разразился после того, как в сети разошлось видео, на котором запечатлено, как шестеро учащихся медицинского факультета Университета Санто-Амаро в Сан-Паулу мастурбируют на скамьях для зрителей во время женского волейбольного матча. В финале игры, после победы команды университета, парни выбежали на площадку и продолжили трогать свои половые органы на глазах болельщиков и игроков.

Инцидент произошел еще в апреле, однако ролик стал вирусным только в сентябре. Когда СМИ обратились в связи с этим к администрации университета, им сообщил, что всех шестерых студентов исключили после произошедшего.

При этом видео вызвало такой резонанс в обществе, что его попросили прокомментировать даже президента Бразилии, причем прямо перед заседанием ООН в Нью-Йорке. «Отвратительный эпизод, недопустимое поведение для молодых людей, которые учатся в университете и собираются стать медиками, чтобы заботиться о людях. Я категорически осуждаю произошедшее. Недопустимо, чтобы будущие врачи так неуважительно вели себя по отношению к женщинам и оскорбляли общественную мораль», — сказал Луис Игнасио Лула да Силва.

В настоящий момент полиция Сан-Паулу расследует апрельское происшествие. Против возмутителей общественного порядка может быть возбуждено административное дело.

Ранее сообщалось о мужчине из США, который отказался от мастурбации и просмотра порно и стал миллионером. 40-летний Крис Каваллини рассказал журналистам, что решение прекратить мастурбировать позволило ему сфокусироваться на личностном росте, спорте и разбогатеть за счет собственного бизнеса.