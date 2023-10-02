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19:12, 2 октября 2023Ценности

Блогерша назвала необходимую в женском гардеробе осеннюю обувь

Кадр: Dillard's / YouTube

Эксперт по этикету Амира Бессетт назвала необходимую в женском гардеробе осеннюю обувь. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом @amira.bessette отметила сапоги на блочном каблуке и с высоким голенищем, длины которого достигает колена. «Если они хорошо сидят, они сделают ваши ноги стройнее. Они теплые, выглядят изящно и стильно», — объяснила она.

Кроме того, специалистка выделила минималистичные лоферы. По ее словам, данная модель отличается комфортом и ее можно сочетать не только с повседневной одеждой, но и с вечерней.

В заключение Бессетт обратила внимание на классические туфли на каблуках и ковбойские сапоги.

В сентябре креативная команда бренда Gloria Jeans назвала самую модную верхнюю одежду на осень 2023 года. Представители марки посоветовали обратить внимание на драповые пальто-коконы, которые отличаются объемным силуэтом, спущенной линией плеча и английским воротником.

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    Мария Винар
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