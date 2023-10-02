Россиянкам назвали самые модные виды нижнего белья

Стилистка Лена Червова назвала россиянкам самые модные виды нижнего белья осенью 2023 года. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

В первую очередь специалистка призвала обратить внимание на боди и бесшовные базовые фасоны, цвет которых приближен к оттенку кожи конкретной покупательницы. Кроме того, актуальны атласные комплекты с бралеттами с треугольными чашками и без косточек. Данные варианты можно носить напоказ, сочетая рубашками и костюмами, отметила эксперт.

В то же время популярны модели из тюля, прозрачных сетчатых тканей и тонкого кружева спокойных тонов. «Откажитесь от поролона, даже если вы обладательница небольших форм. Сегодня варианты с эффектом пуш-ап наименее востребованны, поскольку смотрятся неестественно. Вдобавок маленькая грудь — это тренд, смело ее подчеркивайте и не пытайтесь визуально увеличить», — также посоветовала собеседница издания.

Ранее в октябре российский стилист Александр Рогов назвал необходимую вещь в женском гардеробе осенью 2023 года. Эксперт посоветовал в текущем сезоне приобрести черную юбку длины макси. При этом он отметил, что изделие может быть из различных материалов, например шелка или трикотажа, и иметь свои особенности, в том числе складки и разрезы.