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14:18, 2 октября 2023Ценности

Стилист Рогов назвал необходимую вещь в женском гардеробе осенью 2023 года

Стилист Рогов назвал черную юбку длины макси необходимой в гардеробе осенью

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Российский стилист Александр Рогов назвал в Telegram необходимую вещь в женском гардеробе осенью 2023 года.

Эксперт посоветовал в текущем сезоне приобрести черную юбку длины макси. При этом он отметил, что изделие может быть из различных материалов, например шелка или трикотажа, и иметь свои особенности, в том числе складки и разрезы.

Специалист проиллюстрировал пост снимками девушек в нарядах, составленных с указанным предметом гардероба. Так, они сочетали юбку с джемперами, майками, футболками, жилетами, объемными куртками и свитерами.

В сентябре звездный стилист Алеко Надирян назвал россиянам новый тренд в одежде на осень 2023 года. Специалист отметил, что популярность обретают микрошорты и трусы, которые становятся основой образа.

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    Алина Гостева
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