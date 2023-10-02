Стилист Рогов назвал необходимую вещь в женском гардеробе осенью 2023 года

Стилист Рогов назвал черную юбку длины макси необходимой в гардеробе осенью

Российский стилист Александр Рогов назвал в Telegram необходимую вещь в женском гардеробе осенью 2023 года.

Эксперт посоветовал в текущем сезоне приобрести черную юбку длины макси. При этом он отметил, что изделие может быть из различных материалов, например шелка или трикотажа, и иметь свои особенности, в том числе складки и разрезы.

Специалист проиллюстрировал пост снимками девушек в нарядах, составленных с указанным предметом гардероба. Так, они сочетали юбку с джемперами, майками, футболками, жилетами, объемными куртками и свитерами.

В сентябре звездный стилист Алеко Надирян назвал россиянам новый тренд в одежде на осень 2023 года. Специалист отметил, что популярность обретают микрошорты и трусы, которые становятся основой образа.