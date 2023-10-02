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13:40, 2 октября 2023Моя страна

Свыше 50 издательств со всей России приедут на книжный фестиваль в Махачкале

На книжный фестиваль «Тарки-Тау» в Махачкале примут участие свыше 50 издательств

Фото: freestocks / Unsplash

Северо-Кавказский международный книжный фестиваль «Тарки-Тау» соберет в Махачкале представителей более 50 издательств со всей России. Об этом сообщает ТАСС.

Фестиваль будет проходить с 6 по 8 октября, гостей ждут презентации книг, творческие встречи, мастер-классы и вечер поэзии. Книжные шатры будут развернуты в Городском саду у набережной в Махачкале.

Как сообщил руководитель фестиваля, главный редактор журнала «Дагестан» Марат Гаджиев, впервые за 10 лет фестиваль пройдет на улице. «Сейчас это самая посещаемая площадка города. В этом году фестиваль приурочен к 100-летию со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова. В нем примут участие более 50 издательств из российских регионов», — рассказал он.

Первый день фестиваля будет посвящен национальной литературе, основной темой второго дня станет современная поэзия, третий день посвятят детской литературе.

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    Варвара Кошечкина
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