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16:42, 2 октября 2023Среда обитания

Ценам на сыр фета предсказали рост из-за стихийных бедствий

FT: цены на сыр фета могут вырасти из-за урагана «Даниэль» в Греции

Фото: Wikimedia Commons

Один из важнейших для Греции экспортных продуктов сыр фета может подорожать из-за обрушившегося на страну в сентябре урагана «Даниэль», передает Financial Times.

За последние два года в Греции из-за инфляции цены на фету уже выросли на 40 процентов. По мнению владельца компании по производству феты Bizios Dairy Industry Николаоса Бизиоса, цены на сыр могут взлететь из-за роста расходов на корм для животных.

Ураган затронул регион Фессалия, на который приходится около 40 процентов производства мягкого сыра в стране. Шторм унес жизни более 80 тысяч овец и коз, которые давали молоко для изготовления продукта, а из-за высокого уровня воды и нехватки корма жизни выживших животных продолжают находиться под угрозой.

«Многие фермеры в этом районе говорят, что после наводнения они не хотят возвращаться к профессии», — рассказал глава ассоциации греческой молочной промышленности Христос Апостолопулос. Сумма нанесенного ураганом ущерба, как ожидают фермеры, составит миллионы евро.

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Апостолопулос считает, что наводнение может привести к краху малого бизнеса в регионе. Он указал, что оно лишило фермеров корма для животных, а многие здания после стихийного бедствия невозможно отремонтировать. Кроме того, производители оказались лишены сельскохозяйственного оборудования.

При этом он считает, что в будущем дефицит феты скорее коснется самой Греции, чем стран, куда экспортируется продукт. Из-за нехватки молока для создания сыра производители сосредоточатся на экспортных рынках, уверен Апостолопулос. Греция производит около 140 тысяч тонн феты в год, экспортируя около 65 процентов произведенной продукции.

Из-за стихийного бедствия на две недели пришлось закрыть крупнейшую в стране фабрику по производству феты Hellenic Dairies, расположенную на северо-западе Фессалии. Нанесенный ураганом ущерб оценили в 25 миллионов евро. Коммерческий директор компании Стелиос Сарантис заявил, что в этом году крупным предприятиям придется отправить фермерам финансовую помощь на восстановление хозяйств.

Ранее сообщалось, что мировые цены на оливковое масло подскочили до рекордных значений из-за продолжительной засухи. У основных стран-производителей масла его стоимость выросла до 8,9 тысячи долларов за тонну. В августе средняя цена оказалась более чем вдвое выше прошлогодней. Это вызвало рост числа краж оливкового масла в Европе.

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    Мария Черкасова
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