В Европе участились кражи одного продукта из-за рекордного роста цен

Мировые цены на оливковое масло выросли до 8900 долларов за тонну

Мировые цены на оливковое масло подскочили до рекордных значений, что вызвало рост числа краж этого продукта в Европе. Об этом со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства США и аналитической компании Mintec пишет CNBC.

На фоне продолжительной засухи в основных странах — производителях масла его стоимость выросла до 8900 долларов за тонну. В августе средняя цена была более чем вдвое (на 130 процентов) выше прошлогодней, при этом не было никаких признаков снижения, говорится в отчете американского ведомства. При этом, по данным Mintec, стоимость оливкового масла в испанском регионе Андалусия в сентябре достигла 9,02 доллара за килограмм, что стало максимальным показателем за всю историю наблюдения компании (плюс 111 процентов за год).

Из-за резкого скачка стоимости «жидкого золота» в Испании участились его кражи. Так, 30 августа с одной из маслобоен в провинции Кордова, «Марин Серрано Эль Лагар», было украдено около 50 тысяч литров оливкового масла первого отжима. Потери семейного бизнеса от действий преступников оцениваются в 420 тысяч евро, при этом злоумышленники до сих пор не задержаны. Незадолго до этого воры похитили с маслобойни Terraverne шесть тысяч литров масла на сумму 50 тысяч евро. На этот раз вместе с продуктом были украдены и вещи компании — компьютеры, столы, стулья и другие предметы.

Производство оливкового масла в Испании в прошлом сезоне сократилось примерно до 610 тысяч тонн, снизившись более чем наполовину по сравнению с обычными 1,3-1,5 миллиона тонн. При этом ситуацию усугубляют опасения по поводу уменьшения производства в других странах, таких как Италия и Греция, заявил аналитик Mintec Кайл Холланд. Он также предупредил, что запасы масла могут быть исчерпаны до октября, когда обычно начинаются поставки из нового урожая.

В августе аналитики Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредили о подорожании импортного оливкового масла в России. С начала 2023 года средняя стоимость масла из Италии, Греции, Турции и Туниса на российском рынке увеличилась на 40-50 процентов к уровню второй половины 2022-го. По их мнению, рост продолжится, однако подорожание будет постепенным, так как у значительной части отечественных торговых сетей есть запасы, сформированные до корректировки оптовых цен.