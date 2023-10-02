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08:34, 2 октября 2023Из жизни

Доминатрикс заставила мужчин заплатить ей 15 миллионов рублей просто так

Фото: Maria Vlasova / Unsplash

29-летняя доминатрикс из американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, использующая псевдоним Богиня Рейо, рассказала, что зарабатывает 150 тысяч долларов (15 миллионов рублей) в год, игнорируя мужчин. Об этом сообщает издание The Philadelphia Inquirer.

Рейо занимается так называемой финансовой доминацией: ее клиенты получают удовольствие, когда она заставляет их платить ей деньги просто так. По ее словам, многие из них — это мужчины, которые в обычной жизни могут позволить себе почти все. Когда Рейо опустошает их банковские счета, они ощущают беспомощность, которая недоступна им в других случаях. Сексуальный контакт с госпожой в таких отношениях не предусмотрен и не требуется.

Это мужчины определенного типа, которые хотят почувствовать себя хоть в каком-то смысле бессильными. И это единственный способ, которым они могут это сделать

Богиня Рейофинансовая госпожа
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Рейо рассказала, что однажды попросила клиента привезти ей 300 долларов и коробку пончиков. Они встретились на парковке. Мужчина попытался заговорить с ней, но она не обратила на это никакого внимания, лишь взяла конверт с деньгами и пончики и ушла. «Я была в настроении игнорировать, — объяснила девушка. — А им это нравится. Они обожают, когда я их игнорирую».

Другой клиент опоздал на разговор по FaceTime. Рейо решила его проучить и притворилась, что звонит его отцу и секретарше. Спустя пять минут он прислал ей номер своего счета в банке и код.

Ранее американская доминатрикс, использующая псевдоним Diamond Diva Princess, рассказала, почему мужчины платили ей сотни тысяч долларов, ничего не получая взамен. За 20 лет у Diamond Diva Princess накопилось больше семи тысяч клиентов, которые платят ей деньги.

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    Олег Парамонов
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