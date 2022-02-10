Женщина 20 лет игнорировала мужчин и получила за это сотни тысяч долларов

Американская доминатрикс, использующая псевдоним Diamond Diva Princess, рассказала, почему мужчины 20 лет платили ей сотни тысяч долларов, ничего не получая взамен. Ее историю опубликовало издание Newsweek.

По словам Diamond Diva Princess, ей с детства хотелось быть похожей на звезд золотого века Голливуда — Жа Жа Габор, Мэй Уэст, Мэрилин Монро. Когда девушка выросла, она стала моделью, снимающейся в стиле 1950-1960-х годов. В 2002 году у нее появился онлайн фан-клуб. Вскоре один из поклонников написал ей о своем фетише: ему хотелось стать «денежным рабом» и осыпать ее подарками, а она должна была его игнорировать. «Он объяснил мне, что если денежный раб получит что-то от меня, это испортит всю динамику, — вспоминает женщина. — На следующий день я впервые сыграла роль финансовой госпожи и быстро получила первое подношение. Кто-то просто прислал мне 100 долларов».

За 20 лет у Diamond Diva Princess накопилось больше семи тысяч клиентов, которые платят ей деньги. По ее словам, она ни разу не встречалась с ними лично и никогда не разговаривает с ними на сексуальные темы. Насколько ей известно, большинство ее клиентов — это состоятельные мужчины, которым от 40 до 60 лет. Самый большой подарок в ее карьере сделал клиент по прозвищу Gift Puppet. Всего за один день он потратил на нее 30 тысяч долларов (около трех миллионов рублей). Другой клиент за несколько дней перевел ей 10 тысяч долларов (около миллиона рублей), которые получил в наследство. Поскольку после этого у него не осталось денег, им пришлось прекратить общение.

В начале каждого дня я проверяю, сколько я заработала, пока спала. Приятно видеть уведомления о денежных переводах, пришедших за ночь. Потом у меня легкий завтрак, если только я не живу в Beverly Hills Hotel — там я завтракаю в кафе Fountain Coffee Room и балую себя своим любимым омлетом с икрой и крем-фреш. Я считаю финансовое доминирование высоким искусством и люблю творить каждый день. Бывает, записываю двухминутное видео, в котором что-то рассказываю или просто наслаждаюсь жизнью в духе старого Голливуда, а потом разрешаю рабам платить мне от 100 до 500 долларов, чтобы его посмотреть Diamond Diva Princess финансовая доминатрикс

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