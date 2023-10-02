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01:23, 2 октября 2023Мир

Финны лишились дешевого российского товара из-за санкций

Yle: из-за санкций финны лишились дешевого российского огнеупорного кирпича

Фото: Reuters

Доступность прочного огнеупорного кирпича стала проблемой для строительства каменных конструкций в Финляндии, поэтому местный завод разработал отечественный аналог российского кирпича. Об этом пишет Yle.

Отмечается, что финские каменщики описывают российский огнеупорный кирпич как «крепкий и дешевый». Именно он активно использовался в Финляндии для кладки внутренней части каминов до начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

После введения санкций импорт данного товара в страну прекратился, а местные производители столкнулись с проблемами — в попытках найти альтернативу им так и не удалось отыскать кирпич хорошего качества. Отмечается, что в импортных кирпичах много микротрещин.

Как отмечает издание, в то время как импорт российского огнеупорного кирпича снизился, спрос на отопительные камины в Финляндии и Центральной Европе резко возрос. При этом ситуация стала оказалась болезненной в том числе и для завода Seppälän Tiili, где изготавливаются камины. В результате предприятие было вынуждено разработать собственный аналог.

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    Екатерина Подвигина
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