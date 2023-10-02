В пятизвездочном отеле Турции вспыхнул пожар из-за взрыва зарядного устройства

Beyaz Gundem: в отеле Антальи начался пожар из-за взрыва зарядного устройства

В пятизвездочном отеле турецкой Антальи вспыхнул пожар из-за взрыва зарядного устройства, которое один из гостей оставил в розетке. Подробностями истории поделилось местное издание Beyaz Gundem.

Уточняется, что инцидент произошел 1 октября около 10:15 на крыше здания, где расположен вход в отель в районе Гюндогду. На место прибыли пожарные, медики и полиция.

По данным источника, пока экстренные службы тушили возгорание, некоторые туристы забрали свой багаж и покинули отель. Пожар был ликвидирован примерно через 30 минут. Известно, что в результате происшествия пострадал один человек, ему сразу же оказали помощь врачи.

«Один из наших гостей из Киргизии оставил свое зарядное устройство включенным в сеть. Мы думаем, что пожар начался, когда оно взорвалось. Наши сотрудники отправились в комнату после того, как услышали звук взрыва. Экстренные службы прибыли в короткие сроки. Пострадала только одна из комнат», — рассказал генеральный директор сети отелей Turan Prince Hotels Зекай Айдын.

Ранее сообщалось, что в центре Стамбула загорелся пятиэтажный отель с 40 постояльцами, которых удалось вовремя эвакуировать. Возгорание началось в электрощитке гостиницы в районе Фатих рано утром 1 сентября.