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09:12, 2 октября 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс. Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 29 рейсов

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В трех московских аэропортах в понедельник, 2 октября, произошла отмена и задержка 29 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты десяти самолетов. Во Внуково тем временем перенесли пять авиарейсов, шесть — отменили. В Шереметьево задержали семь рейсов, один — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в сентябре в самолете авиакомпании Corendon Airlines, в следовавшем из Антальи в Уфу, произошла разгерметизация. По рассказам одного из пассажиров рейса, после этого в салон поступил холодный воздух, выпали кислородные маски, у людей заложило уши, а само воздушное судно резко устремилось вниз.

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    Фариза Бацазова
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