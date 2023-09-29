Летевшие из Антальи россияне сняли видео из подавшего сигнал бедствия самолета

В летевшем из Антальи в Уфу самолете Corendon произошла разгерметизация

Летевшие из Турции россияне сняли видео из подавшего сигнал бедствия самолета авиакомпании Corendon Airlines. Ролик опубликован в Telegram-канале Ufa_rb.

В лайнере, следовавшем из Антальи в Уфу 28 сентября, произошла разгерметизация. По рассказам одного из пассажиров рейса, после этого в салон поступил холодный воздух, выпали кислородные маски, у людей заложило уши, а само воздушное судно резко устремилось вниз.

«Пилот в панике начал орать в микрофон: "Emergency landing!" (экстренная посадка! — прим. «Ленты.ру»), — сообщил он. — Самолет полетел вниз на огромной скорости. Есть страшные аттракционы, где живот крутит от страха. И это не сравнится ни с одним».

Отмечается, что самолет приземлился штатно, никто из пассажиров не пострадал. «Пилоты справились со своей работой профессионально, — добавил россиянин. — Слава богу, все отлично. Мы приземлились безопасно в Уфе».