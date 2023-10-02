Глава МИД Германии примет участие во встрече глав МИД стран ЕС на Украине

Глава МИД Германии Бербок примет участие во встрече глав МИД стран ЕС на Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок примет участие во встрече глав МИД стран Европейского союза (ЕС), которая впервые в истории пройдет за пределами объединения, на Украине. Об этом сообщает телеканал NTV.

Это второй за несколько недель визит федерального министра иностранных дел в Киев. По данным агентства Reuters, сославшегося на представителя МИД ФРГ, Бербок уже прибыла в украинскую столицу.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель объявил проведение первого в истории неформального саммита глав МИД объединения в Киеве. «Я созываю сегодня в Киеве глав МИД стран ЕС на первое в истории заседание 27 членов стран союза за его пределами. Будущее Украины — в ЕС», — написал он на своей странице в X (бывший Twitter).