Глава МИД Германии примет участие во встрече глав МИД стран ЕС на Украине
Глава МИД Германии Анналена Бербок примет участие во встрече глав МИД стран Европейского союза (ЕС), которая впервые в истории пройдет за пределами объединения, на Украине. Об этом сообщает телеканал NTV.
Это второй за несколько недель визит федерального министра иностранных дел в Киев. По данным агентства Reuters, сославшегося на представителя МИД ФРГ, Бербок уже прибыла в украинскую столицу.
Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель объявил проведение первого в истории неформального саммита глав МИД объединения в Киеве. «Я созываю сегодня в Киеве глав МИД стран ЕС на первое в истории заседание 27 членов стран союза за его пределами. Будущее Украины — в ЕС», — написал он на своей странице в X (бывший Twitter).