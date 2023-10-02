В Германии рассказали о влиянии отношений Берлина и Парижа на помощь Киеву

Депутат ЕП: отношения Берлина и Парижа негативно влияют на поддержку Украины

Плохие отношения Франции и Германии негативно влияют на работу Европейского союза (ЕС), включая соглашения по обороне Украины и торговле. Об этом заявил председатель комитета Европейского парламента (ЕП) по иностранным делам Дэвид Макаллистер, передает британская газета The Giardian.

«В настоящий момент мы наблюдаем заметное отсутствие внутренней координации между Парижем и Берлином. И это нехорошо», — рассказал парламентарий.

По его мнению, нынешний канцлер Германии Олаф Шольц испортил отношения с Парижем, которые на протяжении 16 лет выстраивала Ангела Меркель. Макаллистер считает, что она была способна найти подход к каждому французскому президенту, включая Эммануэля Макрона.

Ранее бывший главный экономический советник Меркель Ларс-Хендрик Рёллер обвинил бывшего канцлера в зависимости ФРГ от российского газа. Он отметил, что тогда Меркель называла контракты с Россией целесообразными. Ее бывший советник заявил, что российский газ помог обеспечить рост немецкой экономики, но сделал Берлин зависимым в энергетическом плане от Москвы.