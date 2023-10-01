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19:04, 1 октября 2023Мир

Меркель упрекнули в создании зависимости ФРГ от газа из России

Бывший советник Рёллер: политика Меркель привела к зависимости ФРГ от газа РФ

Фото: Barbara Insinger / Globallookpress.com

Бывший канцлер Ангела Меркель виновата в том, что ее политика привела к зависимости ФРГ от российского газа. В этом политика упрекнул ее бывший главный экономический советник Ларс-Хендрик Рёллер, пишет Financial Times.

Он отметил, что российский газ помог обеспечить рост немецкой экономики, но сделал Берлин зависимым в энергетическом плане от Москвы. «Если бы мы знали то, что знаем сейчас, мы бы, конечно, действовали по-другому», — сказал Рёллер.

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    Варвара Кошечкина
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