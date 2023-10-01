Меркель упрекнули в создании зависимости ФРГ от газа из России

Бывший советник Рёллер: политика Меркель привела к зависимости ФРГ от газа РФ

Бывший канцлер Ангела Меркель виновата в том, что ее политика привела к зависимости ФРГ от российского газа. В этом политика упрекнул ее бывший главный экономический советник Ларс-Хендрик Рёллер, пишет Financial Times.

Он отметил, что российский газ помог обеспечить рост немецкой экономики, но сделал Берлин зависимым в энергетическом плане от Москвы. «Если бы мы знали то, что знаем сейчас, мы бы, конечно, действовали по-другому», — сказал Рёллер.