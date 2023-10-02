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00:47, 2 октября 2023Мир

В Канаде гризли растерзал двух туристов

Медведь гризли напал на туристов в национальном парке в Канаде и растерзал двоих

Фото: Mathieu Belanger / Reuters

В канадском национальном парке Банф медведь гризли растерзал двух туристов, сообщает CBC.

Инцидент произошел в пятницу, 29 сентября. По данным телеканала, агентству «Парки Канады» вечером поступило предупреждение о нападении медведя от устройства GPS в долине реки Ред-Дир. Уточняется, что поисковая команда была незамедлительно мобилизована, но спасательная операция затянулась из-за погодных условий.

Жертвами хищника стали муж с женой, их тела обнаружили спасатели, когда прибыли на место происшествия. Они также столкнулись с самим медведем, демонстрирующим агрессивное поведение. «В результате сотрудники "Парков Канады" уничтожили животное на месте для обеспечения безопасности», — говорится в материале.

Ранее житель США лишился челюсти во время схватки с трехметровым медведем-гризли и выжил. Животное набросилось на мужчину, когда он охотился в национальном парке Gallatin National Forest. Гризли атаковал американца после того, как он достал пистолет, чтобы отпугнуть другого медведя.

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    Марина Совина
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