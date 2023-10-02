В российском городе воры обокрали дом со спящими хозяевами внутри

В Хабаровске воры вынесли из дома со спящими хозяевами имущество на 3 млн рублей

В Хабаровске суд рассмотрит дело 33-летнего и 36-летнего мужчин, обокравших дом на миллионы рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, ночью в марте двое товарищей проникли через забор в частый дом. Они повредили окно и вынесли из жилища 350 тысяч рублей, иностранную валюту, два мобильных телефона, несколько пар наручных часов и документы. Во время хищения в доме спали хозяева.

Вскоре воров нашли и задержали. Выяснилось, что они уже были судимы за мошенничества и кражи. Похищенное имущество они сожгли, а деньги разделили между собой.

Отмечается, что ущерб составил три миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ. Мужчинам грозит до 10 лет колонии.