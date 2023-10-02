78-летняя Хелен Миррен появилась на подиуме в Париже

78-летняя актриса Хелен Миррен приняла участие в показе L'Oreal в Париже

Британская актриса и лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен приняла участие в показе бренда L'Oreal, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

78-летняя знаменитость появилась на подиуме в сияющем длинном платье серебристого цвета, рукава которого были оформлены разрезами. Ее образ дополнили макияж в стиле smoky eyes и пышная укладка.

Известно, что приглашенные знаменитости, среди которых были замечены Эль Фаннинг, Ева Лонгория, Кендалл Дженнер и Айшвария Рай, продемонстрировали публике наряды дизайнеров-партнеров L'Oreal.

В марте сообщалось, что американская манекенщица и актриса Кармен Делль Орефиче, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель с самой долгой карьерой, попала на обложку Vogue Czechoslovakia. 91-летняя модель позировала в черном пиджаке приталенного кроя и темном головном уборе, который также был оформлен полупрозрачной вуалью, прикрывавшей ее лицо.