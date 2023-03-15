Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:07, 15 марта 2023Ценности

Самая старая модель в мире попала на обложку Vogue

Самая старая модель в мире Кармен Делль Орефиче попала на обложку Vogue Czechoslovakia

Изображение: Vogue

Американская манекенщица и актриса Кармен Делль Орефиче, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель с самой долгой карьерой, попала на обложку Vogue Czechoslovakia. Снимки опубликованы на сайте издания.

91-летняя модель позировала в черном пиджаке приталенного кроя и темном головном уборе, который также был оформлен полупрозрачной вуалью, прикрывавшей ее лицо. На других кадрах знаменитость запечатлена в вечернем платье длины макси со шлейфом и красными крупными пайетками, в длинном халате с цветочным принтом и рубашке из органзы.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

Помимо участия в фотосессии Делль Орефиче, носящая статус самой старой модели в мире, также дала интервью изданию, в котором поделилась подробностями своей жизни. Автором данной съемки стал фотограф Альберт Уотсон. В то же время стилистом выступила компания Cannon at The Only Agency, а визажистом — Ромеро Дженнингс из M.A.C. Cosmetics.

В октябре 2022 года Кармен Делль Орефиче снялась топлес для модного журнала New You. Знаменитость позировала перед фотографом топлес, прикрывая обнаженное тело белым одеялом. На размещенных снимках видно, что телезвезду запечатлели на кровати в спальне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В России объяснили интерес к обломкам упавшего в Черное море беспилотника США
На Украине сообщили о начале онлайн-встречи в формате «Рамштайн»
Отец Линдси Лохан прокомментировал беременность дочери
Росгвардия нашла схрон с СВУ и предотвратила диверсию в ЛНР
Сотрудник Wildberries рассказал о неадекватной реакции начальства на забастовку
Ружье и гильзы в квартире стрелявшего россиянина попали на видео
В России выросли сборы по ОСАГО
«Краснодар» вышел в полуфинал Кубка России
Сотрудник МВД получил ранение во время стрельбы в Вятских Полянах
Желание части стран ЕС снизить потолок цен на российскую нефть объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.