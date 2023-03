Самая старая модель в мире попала на обложку Vogue

Самая старая модель в мире Кармен Делль Орефиче попала на обложку Vogue Czechoslovakia

Американская манекенщица и актриса Кармен Делль Орефиче, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель с самой долгой карьерой, попала на обложку Vogue Czechoslovakia. Снимки опубликованы на сайте издания.

91-летняя модель позировала в черном пиджаке приталенного кроя и темном головном уборе, который также был оформлен полупрозрачной вуалью, прикрывавшей ее лицо. На других кадрах знаменитость запечатлена в вечернем платье длины макси со шлейфом и красными крупными пайетками, в длинном халате с цветочным принтом и рубашке из органзы.

Помимо участия в фотосессии Делль Орефиче, носящая статус самой старой модели в мире, также дала интервью изданию, в котором поделилась подробностями своей жизни. Автором данной съемки стал фотограф Альберт Уотсон. В то же время стилистом выступила компания Cannon at The Only Agency, а визажистом — Ромеро Дженнингс из M.A.C. Cosmetics.

В октябре 2022 года Кармен Делль Орефиче снялась топлес для модного журнала New You. Знаменитость позировала перед фотографом топлес, прикрывая обнаженное тело белым одеялом. На размещенных снимках видно, что телезвезду запечатлели на кровати в спальне.