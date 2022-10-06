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Самая старая модель в мире снялась топлес для модного журнала

Американская модель Кармен Делль Орефиче снялась топлес для модного журнала New You

Фото: Fadil Berisha / New You

Американская манекенщица и актриса Кармен Делль Орефиче, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель с самой долгой карьерой, снялась для журнала New You в откровенном образе. Снимок появился на сайте модного издания.

91-летняя знаменитость позировала перед фотографом топлес, прикрывая обнаженное тело белым одеялом. На размещенных кадрах видно, что телезвезду запечатлели на кровати в спальне. Стилисты сделали ей объемную прическу, а на лицо при этом нанесли макияж в нюдовых оттенках. На ней надето несколько золотых браслетов.

Известно, что Делль Орефиче, носящая статус самой старой модели в мире, появилась на обложке журнала вместе с другой 69-летней американской манекенщицей Беверли Джонсон. Именитые женщины снялись для издания в черно-белых нарядах на фоне зеленых растений.

В апреле 2020 года пожилые женщины попали на обложку мексиканской версии модного журнала Vogue. Пять пенсионерок в платьях, плащах и куртках позировали для фотохудожницы Тани Франко Кляйн (Tania Franco Klein). Таким образом журналисты издания решили выразить благодарность «бабушкам, которые играют главную роль в образовании мексиканцев» и являются самой уязвимой частью населения из-за пандемии коронавируса.

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Майя Пономаренко
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