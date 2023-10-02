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09:36, 2 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о заражении бойцов ВСУ сложными в лечении инфекциями

FT: раненые бойцы ВСУ заражены инфекциями, которые не вылечить антибиотиками

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Раненые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заразились инфекциями, которые невозможно вылечить с помощью антибиотиков. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Сообщается, что в начале текущего года в одном из американских военных госпиталей в Германии врачи, обследовав раненного украинского военного, обнаружили, что инфекция, которой он заразился, не поддается лечению практически всеми имеющимися антибиотиками.

По данным издания, подобные случаи с начала конфликта на Украине регистрируются не только в самой стране, но и в других странах Европы, куда доставляют раненных украинцев. Предполагается, что человек мог заразиться как в украинских госпиталях, так и в местах пребывания беженцев в других странах.

Ранее стало известно о вспышке «болезни легионеров» — легионеллеза в двух батальонах Вооруженных сил Украины. Командование пыталось скрыть факт эпидемии.

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    Алевтина Запольская
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