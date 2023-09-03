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13:21, 3 сентября 2023Бывший СССР

Вспышка «болезни легионеров» произошла в двух батальонах ВСУ

В Харькове два батальона ВСУ эвакуировали из-за вспышки «болезни легионеров»

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

В Харькове два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) госпитализировали из-за вспышки «болезни легионеров» — легионеллеза. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

Опасное инфекционное заболевание обнаружили в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, принимающей участие в боях на купянском направлении. Командование пыталось скрыть факт эпидемии, однако позже стало известно, что в ночь со 2 на 3 сентября два стрелковых батальона 14-й отдельной механизированной бригады доставили в инфекционные отделения больниц Харькова.

Как отметили в Telegram-канале, речь может идти примерно о 1000 военнослужащих. На их боевые позиции распределят остатки 32-й отдельной механизированной бригады — ее отправили на переформирование после больших потерь в районе Новоселовского в ЛНР.

Вспышку легионеллеза несколько недель назад впервые обнаружили в польском Жешуве Подкарпатского воеводства рядом с украинской границей. Через этот город производится транспортировка оружия Украине. Позже инфекция перешла на другие регионы Польши — число заразившихся «болезнью легионеров» в стране уже достигло 160 человек.

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    Нина Ташевская
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