Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:07, 2 сентября 2023Мир

Число заразившихся «болезнью легионеров» в Польше вновь увеличилось

В Польше до 160 человек выросло число заразившихся «болезнью легионеров»

Фото: Unsplash

Число заразившихся «болезнью легионеров» — легионеллезом — в Польше вновь увеличилось. Это следует из документа, опубликованного государственным окружным санитарным инспектором города Жешува в Подкарпатском воеводстве Яромиром Слончкой.

По данным инспектора, в регионе обнаружили два новых случая, таким образом число заболевших выросло до 160 человек.

Слончка уточнил, что новые заболевшие обратились в больницы 31 августа.

Также, по сообщению санитарного инспектора, излечиться от болезни не смогли уже 19 человек.

Вспышку легионеллеза несколько недель назад обнаружили в польском Жешуве Подкарпатского воеводства рядом с украинской границей. Позже инфекция перешла на другие регионы Польши.

Легионеллез — заболевание, проявляющееся в поражении легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрывах в Кривом Роге

    Боец ВСУ рассказал о массовом уклонении украинцев от мобилизации

    В Японии выплатят рыбакам миллионы иен из-за отказа покупать их улов в Китае

    Директора Института США и Канады РАН отстранили от должности

    Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

    В США заявили о неспособности Украины продолжать контрнаступление

    Стало известно о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

    Властям России предложили отказаться от «паритета» в авиации

    Появилось видео уличной драки бойца ММА и секунданта Нурмагомедова

    В Совфеде пригрозили уничтожением американских снарядов с обедненным ураном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости