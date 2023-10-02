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15:24, 2 октября 2023Экономика

Россиянам назвали самые популярные подержанные иномарки

Россияне чаще всего покупают подержанные Kia, Hyundai и Skoda

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В 2023 году среди подержанных автомобилей россияне чаще всего выбирали Kia, Hyundai, Skoda и Nissan. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на директора по продажам автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимира Желобова.

Популярными оказались модели Kia Rio, Kia Sportage, Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Skoda Rapid и Nissan X-Trail. В премиум-сегменте россияне предпочитают подержанные Mercedes-Benz, BMW (X5, X6, X3), Audi Q7 и Porsche Cayenne.

Эксперт указал, что в России объем продаж автомобилей с пробегом в восемь раз превышает объемы продаж новых машин. Он также отметил на рынке дефицит автомобилей в хорошем состоянии — со сроком от одного до трех лет в использовании. Эксперт объяснил, что такие машины поступают в дилерские центры по программе trade-in при покупке клиентами новых китайских автомобилей.

С начала года жители Москвы потратили на покупку новых автомобилей 420 миллиардов рублей. Чаще всего они приобретали кроссоверы и внедорожники. Самым доходными автомобилями на московском авторынке стали китайские Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro и немецкий седан Mercedes-Benz S-Class.

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    Мария Черкасова
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