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13:32, 2 октября 2023Экономика

Названы траты москвичей на новые автомобили

С начала 2023 года москвичи потратили на новые автомобили 420 млрд рублей

Фото: Елена Афонина / ТАСС

С начала 2023 года москвичи потратили на покупку новых автомобилей 420 миллиардов рублей. Объем трат жителей столицы назвала аналитическая компания «Автостат-Инфо».

Активнее всего жители столицы скупали кроссоверы и внедорожники. За восемь месяцев траты на SUV-сегмент составили 333 миллиарда рублей.

Самым доходным автомобилем на московском авторынке стал китайский Geely Coolray. С начала 2023 года компания продала 8262 кроссовера на 7,8 миллиарда рублей. При этом производитель предлагал прямую скидку от завода в 185 тысяч рублей.

Вторым в топе продаж оказался кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. За восемь месяцев москвичи скупили 6702 таких автомобиля. Суммарный объем продаж составил 18,1 миллиарда рублей. Производитель из КНР также предлагал клиентам прямую скидку в 110 тысяч рублей.

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На третьем месте расположился седан Mercedes-Benz S-Class. Москвичи потратили на приобретение 444 автомобилей 13,04 миллиарда рублей. Также в топ-5 по объемам продаж вошли Geely Tugella и Haval Jolion — с начала года реализовали 2911 и 5572 автомобилей на 11,9 миллиарда рублей соответственно.

В 2022 году китайские автоконцерны перешли от убытков к прибылям и рекордно заработали в России. Суммарная выручка семи главных производителей из КНР выросла на 91 процент, до 346 миллиардов рублей. Их прибыль от бизнеса в России составила 79 рублей, что почти вдвое больше, чем у немецких компаний в 2021 году. Суммарный доход всех зарубежных производителей два года назад оценивали в 119 миллиардов рублей.

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    Вячеслав Агапов
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