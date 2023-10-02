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13:21, 2 октября 2023Ценности

В сети описали внешность Инстасамки в шубе фразой «2012-й возвращается»

Фото: @instasamka

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала фото в новом образе. Фанаты описали ее внешность фразой «2012-й возвращается». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 23-летняя исполнительница позировала рядом с букетом роз выше ее роста в расстегнутой укороченной шубе, надев капюшон на голову. Также она примерила леопардовый лонгслив, кожаные легинсы, лодочки на шпильках и солнцезащитные очки с черными линзами. «Я не злая... Я даже врагам своим желаю, чтобы у их ворот стояло по три машины: скорая, милиция и пожарная... (с)», — подписала пост певица.

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Подписчики высказались о снимках в комментариях. «2012-й возвращается!», «Скажем спасибо за то, что она возвращает нам этот вайб», «Господи, я так рада, что хоть кто-то вернет эту эпоху», «Мне кажется, она вернет это в моду», «Люблю подобный тяжелый люкс», — заявили юзеры.

В сентябре Инстасамка показала внешность без макияжа и удивила фанатов. 23-летняя артистка запечатлела свое лицо крупным планом. При этом на ней надеты очки в массивной оправе и фиолетовый свитер. Так, на размещенном снимке видно, что на коже присутствуют расширенные поры, следы от постакне и высыпания в виде прыщей.

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    Карина Черных
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