Россия начала ограничивать поставку электричества в Китай

«Интер РАО» ограничило поставки электроэнергии в Китай

Энергетический холдинг «Интер РАО» начал частично ограничивать экспорт электроэнергии из России в Китай, при этом переговоры с КНР по поводу включения экспортной пошлины в стоимость поставок продолжаются. Об этом представитель компании сообщил «Интерфаксу».

В то же время аналогичные переговоры по увеличению цены с Монголией прошли успешно, и поставки электричества в эту страну не ограничивались, отметил он. Также холдинг планирует обратиться к властям с просьбой исключить энергетику из перечня товаров, на которые распространяется пошлина.

«Интер РАО» — единственный в России оператор экспорта/импорта электроэнергии.

21 сентября правительство объявило о введении гибких экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля. Они будут действовать на широкий ряд товаров с 1 октября 2023-го по 31 декабря 2024 года. В зависимости от вида продукции сбор установлен в размере четырех-семи процентов при курсе 80-95 рублей за доллар. При курсе американской валюты менее 80 рублей пошлина автоматически обнулится.

Ранее в «Интер РАО» заявили, что с 1 октября поднимут цены на поставки электричества в страны за пределами ЕАЭС — компания вынуждена пойти на такой шаг из-за введения российскими властями экспортных пошлин в семь процентов. О возможной остановке экспорта тем покупателям, которые не согласятся получать энергию по новым ценам, заявила представитель холдинга Александра Панина. Позже компания может поднять цены также для Грузии и Турции, но в октябре экспорт туда не запланирован.