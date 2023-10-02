Ливень затопил пригород Стамбула и попал на видео

Takvim: обрушившийся на Стамбул ливень затопил дома в пригороде Шиле

Обрушившиеся на Стамбул сильнейшие ливни привели к затоплению пригорода Шиле, передает агентство Takvim.

Сообщается, что из-за продолжавшихся все выходные осадков из берегов вышла река Ешилчай, затопив сельскохозяйственные поля и дома. На опубликованных кадрах с дрона видно, что вода полностью заполнила множество полей, а также придомовые участки.

Власти начали работу по устранению паводка, при этом отмечается, что владельцы некоторых домов пытались избавиться от воды на своих участках самостоятельно.

Сильнейшие ливни также обрушились на приморский город Трабзон. Из-за осадков многие автомобили почти полностью оказались под водой, были затоплены дороги, улицы и участки домов, а также нижние этажи и крыши некоторых зданий.

Сильнейшие ливни прошли в Стамбуле также в начале сентября. Тогда под водой оказались улицы в нескольких районах, почти две тысячи жилых домов, магазинов и офисов. Сильнее всего пострадал район Башакшехир.