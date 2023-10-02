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12:15, 2 октября 2023Мир

Япония не смогла согласовать с Россией ловлю рыбы у Кунашира

NHK: Япония не согласовала с РФ ловлю терпуга в водах близ Кунашира

Фото: Андрей Зима / РИА Новости

Власти Японии не смогли согласовать с российской стороной ловлю рыбы вблизи Кунашира, из-за чего у японских рыбаков сорвалось начало вылова ценной промысловой рыбы — северного одноперого терпуга. Как уточняет телеканал NHK, обычно ловля этой рыбы начинается в середине сентября.

Телеканал со ссылкой на сообщения рыболовецких кооперативов и других источников уточняет, что в рамках мер поддержки правительства восемь рыболовецких судов ведут промысел терпуга внутри территориальных японских вод вблизи с так называемой «серединной линией», часть их затрат покроют в зависимости от числа затраченных дней.

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    Варвара Кошечкина
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