В России допустили ограничение поставок рыбы из Японии

Россельхознадзор может ограничить поставки рыбопродукции из Японии

Российский Россельхознадзор допустил возможность огранить поставки рыбной продукции из Японии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Учитывая возможные риски радиационного загрязнения продукции, Россельхознадзор рассматривает возможность присоединения к китайским ограничениям на поставки рыбопродукции из Японии», — говорится в сообщении. При этом отдельно подчеркивается, что окончательное решение по этому поводу пока не принято: сначала необходимо провести переговоры с японской стороной.

Повод для опасений в чистоте продукции возник на фоне сброса воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима». Российская сторона запросила у Токио информацию о методиках, которые используются в стране для радиологических исследований экспортируемой рыбной продукции, в том числе на остаточное содержание радиоактивного изотопа водорода — трития.

Япония начала сброс воды с поврежденной АЭС «Фукусима-1» в конце августа. Использованная для охлаждения поврежденных реакторов жидкость прошла очистку от 62 видов радионуклидов. Японские власти заверили, что вода будет разбавлена, пока содержание этого вещества в ней не достигнет нормы. Пока изменений содержания радиоактивных веществ в воде после начала сброса не обнаружено.

Однако эффект может быть накопительным. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что в будущем тритий может появиться в территориальных водах России, в частности, в местах вылова рыбы и морепродуктов российских судов.