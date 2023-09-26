Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:04, 26 сентября 2023Экономика

В России допустили ограничение поставок рыбы из Японии

Россельхознадзор может ограничить поставки рыбопродукции из Японии

Фото: Sukree Sukplang / Reuters

Российский Россельхознадзор допустил возможность огранить поставки рыбной продукции из Японии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Учитывая возможные риски радиационного загрязнения продукции, Россельхознадзор рассматривает возможность присоединения к китайским ограничениям на поставки рыбопродукции из Японии», — говорится в сообщении. При этом отдельно подчеркивается, что окончательное решение по этому поводу пока не принято: сначала необходимо провести переговоры с японской стороной.

Повод для опасений в чистоте продукции возник на фоне сброса воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима». Российская сторона запросила у Токио информацию о методиках, которые используются в стране для радиологических исследований экспортируемой рыбной продукции, в том числе на остаточное содержание радиоактивного изотопа водорода — трития.

Япония начала сброс воды с поврежденной АЭС «Фукусима-1» в конце августа. Использованная для охлаждения поврежденных реакторов жидкость прошла очистку от 62 видов радионуклидов. Японские власти заверили, что вода будет разбавлена, пока содержание этого вещества в ней не достигнет нормы. Пока изменений содержания радиоактивных веществ в воде после начала сброса не обнаружено.

Однако эффект может быть накопительным. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что в будущем тритий может появиться в территориальных водах России, в частности, в местах вылова рыбы и морепродуктов российских судов.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    В СБУ пригрозили России жестким ответом на атаки энергообъектов

    Звездный парикмахер раскрыла оптимальную частоту стрижки волос

    В Blue Origin поменяется гендиректор

    Стало известно о похоронах члена экипажа угнанного на Украину Ми-8

    Иммунолог назвал срок новой волны коронавируса в России

    Получен первый спектральный анализ планеты TRAPPIST-1 b

    Россиянин ударил полицейского ногой и получил срок

    Туристы описали поездку в Дагестан фразой «самое большое разочарование»

    Шакиру снова заподозрили в уклонении от уплаты налогов на миллионы долларов

    Стилистка раскрыла секрет идеальной внешности Кейт Миддлтон на фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости