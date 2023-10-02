Дикий кабан устроил забег по пляжу Крыма, напугал отдыхающих и попал на видео

Дикий кабан пробежался по пляжу в поселке Мирный в Крыму и попал на видео

Дикий кабан пробежался по пляжу Крыма и попал на видео. Снятый очевидцем ролик опубликован в Telegram-канале «ЧП/Крым».

Уточняется, что животное устроило переполох на пляже поселка Мирный. На размещенных кадрах кабан, рассекая волны, выбегает из моря на берег, а затем устремляется через пляж в сторону близлежащих домов. Напуганные зверем отдыхающие с криками разбегаются.

«Как, откуда, почему — загадка. Но вот такой удивительный пловец прибился сегодня к нашему берегу: огромный кабан», — цитирует очевидцев «Крымское информационное агентство».

Ранее сообщалось, что пляжи в Керчи заполонили гигантские ядовитые медузы. Уточняется, что морские существа больно жалят и неприятно пахнут.

