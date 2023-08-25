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18:33, 25 августа 2023Путешествия

Пляжи российского курорта заполонили ядовитые существа

«Пятый канал»: нашествие медуз в Керчи объяснили аномальной жарой

Кадр: ytatljh Крым. Хроника Керчи. / YouTube

Пляжи в Керчи заполонили гигантские ядовитые медузы. Морские существа больно жалят и неприятно пахнут, сообщил «Пятый канал».

Отмечается, что характерный запах мертвых медуз ощущается уже в 100 метрах от пляжа, а из-за обилия выброшенных на берег подводных обитателей туристы не могут купаться в море. Уточняется, что ожоги этих существ неопасны для человека, хотя они причиняют боль и дискомфорт.

Жители курорта рассказывают, что такого большого «кладбища медуз» они никогда не видели в Керчи. «Ящиками, руками выкидываешь», — пояснил один из них. Нашествие медуз объясняют аномальной жарой: медузы скапливаются там, где вода прогревается сильнее всего.

Ожидается, что к середине сентября подводные обитатели уплывут из прибрежной зоны Керченского полуострова в открытое море.

Ранее огромные медузы заполонили пляж в Темрюкском районе Кубани. Туристы сняли их на видео.

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    Мария Борисова
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