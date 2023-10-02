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14:32, 2 октября 2023Культура

Российский режиссер объяснила сходство ее фильма с «Игрой в кальмара»

Татьяна Ярмак объяснила сходство своего фильма с сериалом «Игра в кальмара»

Кадр: Telegram-канал «Радиоточка НСН»

Российский режиссер Татьяна Ярмак объяснила сходство своего фильма «Неестественный отбор» с южнокорейским сериалом «Игра в кальмара». Ее цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам Ярмак, она расстроилась, когда вышла «Игра в кальмара», потому что сценарий ее фильма был написан раньше — в 2014 году. «Когда вышла "Игра в кальмара", мы с моим соавтором Станиславом Ковалевым посыпали голову пеплом и сказали, что мы опоздали. Мы тогда еще обсудили, что нас будут сравнивать, что будут задавать вопросы, почему картины чем-то похожи», — сказала режиссер.

При этом Ярмак выразила благодарность авторам сериала за то, что «они поднимают такие темы». «Из всего сериала мне понравился только финал», — добавила она, отметив, что ее фильм «как раз про финал».

Ранее американская киноплатформа Netflix пообещала показать новое реалити-шоу по мотивам «Игры в кальмара» этой осенью. В нем примут участие 456 игроков, которые будут соревноваться за денежный приз в размере 4,56 миллиона долларов — самый большой денежный приз в истории подобных шоу.

В 2021 году сериал «Игра в кальмара» о жестоких детских играх на выживание был признан наиболее популярным в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры его посмотрели 111 миллионов раз.

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    Варвара Кошечкина
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