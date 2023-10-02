Стало известно о скорой казни напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране
AzTV: напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране приговорили к казни
Верховный суд Исламской республики Иран (ИРИ) приговорил мужчину, совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране, к смертной казни. Об этом сообщает государственный азербайджанский телеканал AzTV.
«Суд Ирана приговорил гражданина Ирана Ясина Гусейнзаде, совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране, к смертной казни», — говорится в сюжете телеканала.
В начале сентября генпрокурор Ирана Мохаммед Казем Мовахеди-Азад рассказал, что уголовное дело по вооруженному нападению на посольство Азербайджана в Тегеране было направлено в суд.