В Турции заявили об иностранном происхождении оружия у террористов в Анкаре

В МО Турции заявили об иностранном происхождении оружия у террористов в Анкаре

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил о высокой вероятности иностранного происхождения оружия, использованного террористами в Анкаре. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о попытке теракта возле здания министерства в центре столицы Турции в воскресенье, 1 октября. Один злоумышленник подорвался, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки пострадали двое сотрудников МВД — они получили легкие ранения. По официальным данным, ответственность за противоправную акцию взяла на себя запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана.

«Происхождение оружия, скорее всего, иностранное», — указали в турецком ведомстве.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта в Анкаре «последними вздохами террористов». США также осудили произошедшее в Турции.

