США отреагировали на теракт возле здания МВД Турции

Блинкен: США осуждают теракт возле здания МВД Турции

Соединенные Штаты Америки осудили теракт возле здания МВД Турции в Анкаре. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы отвергаем терроризм во всех его формах и решительно поддерживаем нашего союзника по НАТО Турцию и турецкий народ», — сказано в публикации.

В сообщении также выражены пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Утром 1 октября возле главного управления безопасности МВД Турции произошла попытка теракта. Как сообщил министр внутренних дел Али Ерликая, двое террористов подъехали к воротам управления и совершили взрыв. Пострадали двое сотрудников МВД — они получили легкие ранения.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя произошедшее, назвал попытку теракта «последними вздохами террористов».