Эрдоган высказался о теракте в Анкаре

Эрдоган: попытка теракта в Анкаре стала последними вздохами террористов

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте назвал попытку теракта, произошедшего в Анкаре утром в воскресенье, 1 октября, «последними вздохами террористов». Об этом пишет РИА Новости.

«Теракт, в ходе которого двое преступников были обезврежены в результате своевременного вмешательства наших подразделений безопасности сегодня утром, — это последние вздохи террористов», — заявил глава государства.

Взрывное устройство сдетонировало в Анкаре возле главного управления безопасности МВД Турции. Его привезли два террориста, которые подъехали на автомобиле к воротам ведомства.

В сети также появилось видео с моментом взрыва. После этого министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что власти будут продолжать борьбу, «пока последний террорист не будет нейтрализован».