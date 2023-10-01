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15:51, 1 октября 2023Мир

Эрдоган высказался о теракте в Анкаре

Эрдоган: попытка теракта в Анкаре стала последними вздохами террористов

Фото: Turkish Presidency / Globallookpress.com

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте назвал попытку теракта, произошедшего в Анкаре утром в воскресенье, 1 октября, «последними вздохами террористов». Об этом пишет РИА Новости.

«Теракт, в ходе которого двое преступников были обезврежены в результате своевременного вмешательства наших подразделений безопасности сегодня утром, — это последние вздохи террористов», — заявил глава государства.

Взрывное устройство сдетонировало в Анкаре возле главного управления безопасности МВД Турции. Его привезли два террориста, которые подъехали на автомобиле к воротам ведомства.

В сети также появилось видео с моментом взрыва. После этого министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что власти будут продолжать борьбу, «пока последний террорист не будет нейтрализован».

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    Елена Апазиди
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