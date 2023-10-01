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11:53, 1 октября 2023Мир

Момент взрыва в Анкаре попал на видео

Агентство EHA MEDYA опубликовало момент взрыва в Анкаре

Момент взрыва в столице Турции Анкаре попал на видео. Ролик опубликован в аккаунте агентства EHA MEDYA в социальной сети X (бывшая Twitter).

На кадрах видно улицу, по которой идут люди. Пешеходы слышат что-то вдалеке и останавливаются, после чего наверху улицы происходит взрыв с яркой вспышкой огня. Люди спешат покинуть улицу, убегая в противоположную сторону от взрыва, на этом запись заканчивается.

Ранее утром 1 октября стало известно, что возле здания МВД Турции в районе Кызылай города Анкара прогремел взрыв. Позднее министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что возле главного управления безопасности МВД страны произошла попытка теракта. По его словам, двое террористов подъехали к воротам и совершили взрыв, в результате которого один из них погиб. Второго удалось нейтрализовать. В результате двое сотрудников МВД получили ранения, информации о других пострадавших нет.

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    Сергей Истомин
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