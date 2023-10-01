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10:10, 1 октября 2023Мир

У здания МВД Турции прогремел взрыв

CNN Turk: около здания МВД Турции в Анкаре произошел взрыв

Кадр: CNN Turk

Около здания МВД Турции в Анкаре прогремел взрыв, известно об одном раненом. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

По данным канала, взрыв прогремел в центре турецкой столице в районе Кызылай. На место прибыли сотрудники президентской охраны, дороги в районе перекрыты. На данный момент причины взрыва выясняются.

7 августа у крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море произошел взрыв. Возможной причиной местные власти назвали детонацию зерновой пыли. Глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал назвал неправдоподобной версию о том, что причиной взрыва в порту могла стать диверсия.

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что оказалось повреждено около 20 процентов хранящегося в порту продовольствия.

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