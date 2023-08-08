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11:06, 8 августа 2023Мир

В Турции оценили последствия взрыва в порту Дериндже

В результате взрыва в порту Дериндже оказалось повреждено 20 процентов запасов

Фото: Umit Bektas / Reuters

В Турции оценили последствия взрыва в порту Дериндже. Об этом сообщает ТАСС.

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявляют, что оказалось повреждено около 20 процентов хранящегося в порту продовольствия.

Также в администрации назвали домыслами информацию об уничтожении 8 миллионов тонн зерна, так как всего в порту хранилось 75 тысяч тонн.

Ранее глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал назвал неправдоподобной версию о том, что причиной взрыва в порту могла стать диверсия.

Взрыв произошел у порта в Мраморном море 7 августа. Контейнерная часть затронута не была, возможной причиной произошедшего местные власти назвали детонацию зерновой пыли. Дериндже входит в число крупнейших портов Турции и специализируется на перевалке различных грузов, помимо зерна, через него идет транспортировка металлопродукции, угля, нефти, контейнеров.

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    Алевтина Запольская
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