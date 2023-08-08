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09:21, 8 августа 2023Мир

В Турции назвали неправдоподобными слухи о диверсии со взрывом в Дериндже

CNN Türk: слухи о диверсии как причине взрыва в порту Дериндже неправдоподобны

Кадр: Burak Ceylan / Reuters

Власти Турции не исключают, что диверсия могла стать причиной взрыва в порту Дериндже, но пока эта версия считается неправдоподобной. Об этом заявил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал, его слова приводит телеканал CNN Türk.

«Это портовая зона, и никто, кто не прошел проверку на безопасность, не может туда войти. Будь то государственный служащий, работник или владелец предприятия, они не могут войти», — подчеркнул Гюльдал. При этом он пообещал, что местные власти проверят все слухи о произошедшем, в том числе те, что касаются диверсии.

Взрыв прогремел у порта в Мраморном море 7 августа. Контейнерная часть затронута не была, возможной причиной произошедшего местные власти назвали детонацию зерновой пыли. Дериндже входит в число крупнейших портов Турции и специализируется на перевалке различных грузов, помимо зерна через него идет транспортировка металлопродукции, угля, нефти, контейнеров.

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    Виктория Кондратьева
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