Россиянка украла 600 тысяч рублей у друга и бросила его

В Москве девушка вынесла из дома друга 600 тысяч рублей и рассталась с ним

В Москве девушка украла 600 тысяч рублей из квартиры своего друга и предложила ему расстаться, перестав выходить на связь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло в столичном районе Теплый Стан. Мужчина познакомился с жительницей столицы и стал регулярно проводить с ней время. В один из вечеров девушка перед поездкой в ресторан зашла к нему домой на полтора часа, а после ужина неожиданно предложила расстаться.

Вернувшись в квартиру, мужчина заметил, что из бара пропали сбережения на сумму 600 тысяч рублей. Он обратился в полицию с заявлением о краже.

Ранее из московской квартиры блогера-искусствоведа вынесли коллекцию ювелирных украшений от Cartier на 3 миллиона рублей.