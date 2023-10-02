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17:58, 2 октября 2023Среда обитания

В России упало посаженное в честь отмены крепостного права дерево

«Подъем»: в Орле развалился посаженный в честь отмены крепостного права дуб

Кадр: страница «Администрация города Орла» во ВКонтакте

В Орле развалился посаженный в 1861 году дуб, символизировавший отмену крепостного права. Об этом сообщает «Подъем».

Часть дерева отвалилась и перекрыла дорогу в парке. Дуб входил в список объектов культурного наследия до 2001 года. Профессор, завкафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета Алексей Ковешников, осмотревший дерево, заявил, что его, скорее всего, придется убрать.

Ковешников сообщил, что возрастным деревьям нужен особый надзор, а знаменитый дуб попросту «упустили». Дерево практически раздвоилось, в него попала вода, повреждения усугублялись из-за мороза и льда. Все это привело к тому, что одна из частей упала на землю. К тому же, дуб подгнивал, указал специалист. Ковешников заявил, что дерево можно удалить совсем, либо убрать нижние суки, что, возможно, поможет сохранить верхнюю часть.

Ранее в Великобритании в национальном парке Нортумберленд спилили дерево из фильма 1991 года «Робин Гуд: Принц воров». Многовековой платан стоял в овраге у Вала Адриана, дерево было одним из главных фотографируемых объектов страны.

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    Мария Черкасова
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