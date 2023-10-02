Стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры на Украине
ВСУ: на Украине получили повреждения объекты критической инфраструктуры
На Украине в результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины «ЮГ» Наталия Гуменюк, передает РИА Новости.
«Ночь была снова неспокойной... Повреждены <...> объекты критической инфраструктуры», — заявила Гуменюк.
Какие именно объекты инфраструктуры получили повреждения, не уточняется.
Кроме того, Гуменюк сообщила повреждении «заводов сельскохозяйственного предприятия» в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия разрушила множество предприятий и важных производств в стране в ходе ракетных обстрелов. Киев, по его мнению, намеренно не сообщает о реальных масштабах разрушений.