Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:50, 2 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры на Украине

ВСУ: на Украине получили повреждения объекты критической инфраструктуры

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На Украине в результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины «ЮГ» Наталия Гуменюк, передает РИА Новости.

«Ночь была снова неспокойной... Повреждены <...> объекты критической инфраструктуры», — заявила Гуменюк.

Какие именно объекты инфраструктуры получили повреждения, не уточняется.

Кроме того, Гуменюк сообщила повреждении «заводов сельскохозяйственного предприятия» в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия разрушила множество предприятий и важных производств в стране в ходе ракетных обстрелов. Киев, по его мнению, намеренно не сообщает о реальных масштабах разрушений.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    «Беспрецедентная дезинформация»: в Еврокомиссии оценили парламентские выборы в Словакии. Как это затронет Украину?

    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

    ВСУ попытались атаковать авиационный завод в России дронами-камикадзе

    В Британии призвали увеличить военную поддержку Украины

    В Подмосковье автобус со школьниками опрокинулся на трассе

    Пьяный петербуржец преследовал мать с ребенком и попал на видео

    Россиянам назвали опасные сигналы при покупке жилья

    Найден способ очистить окружающую среду от опасных бытовых химикатов

    Густой туман в Подмосковье попал на видео

    Фермеры нашли на российском поле пакет со взрывчаткой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости