Стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры на Украине

ВСУ: на Украине получили повреждения объекты критической инфраструктуры

На Украине в результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины «ЮГ» Наталия Гуменюк, передает РИА Новости.

«Ночь была снова неспокойной... Повреждены <...> объекты критической инфраструктуры», — заявила Гуменюк.

Какие именно объекты инфраструктуры получили повреждения, не уточняется.

Кроме того, Гуменюк сообщила повреждении «заводов сельскохозяйственного предприятия» в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия разрушила множество предприятий и важных производств в стране в ходе ракетных обстрелов. Киев, по его мнению, намеренно не сообщает о реальных масштабах разрушений.