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19:07, 1 октября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о разрушении множества предприятий из-за ракетных обстрелов

Олег Соскин: РФ разрушила множество предприятий Украины из-за ракетных обстрелов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия разрушила множество предприятий и важных производств в стране в ходе ракетных обстрелов. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«В начале войны было разрушено ПВО и командные пункты, то есть они тогда все знали. Сейчас они тем более знают, куда бьют. Украинские города уничтожаются, предприятия уничтожаются», — поделился Соскин.

Эксперт считает, что Киев намеренно не сообщает о полном масштабе разрушений, чтобы об этом не узнала Москва. В то же время в Минобороны РФ прекрасно знают, где располагаются все стратегические объекты Украины.

Ранее Олег Соскин отметил, что отказ США от военной помощи Киеву из-за отсутствия соответствующего пункта в проекте финансирования правительства приведет к краху режима на Украине. По его мнению, запаса ранее полученных средств хватит максимум до конца осени.

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    Елена Апазиди
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